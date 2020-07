Tancinha arma banca e oferece os ‘melão’ no Viva; saiba quando Sassaricando volta · .

Entre erros gramaticais, frutas e vegetais, Tancinha (Claudia Raia) voltará a dar as caras e oferecer os “melão” com a reprise de Sassaricando (1987) no canal Viva. A trama de Silvio de Abreu, que alçou a atriz ao posto de símbolo sexual com a sua feirante atrapalhada, será exibida no horário atualmente ocupado por Brega & Chique (1987) a partir de setembro.

Tancinha não era a protagonista da produção, mas roubou a cena em um triângulo amoroso com o publicitário Beto, vivido por Marcos Frota, e o valentão Apolo, interpretado de Alexandre Frota. O galã tinha acabado de se casar com a atriz em uma cerimônia cercada de polêmicas na igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, em dezembro de 1986.

A história central, entretanto, girava em torno de Aparício Varela (Paulo Autran), que abandonou um grande amor para se casar com a milionária Teodora Abdala (Jandira Martini), a quem sempre desprezou.

Com a morte da megera, o malandro decidiu correr atrás do tempo perdido e reconquistar Rebeca (Tônia Carrero), mas encontrou duas pedras no caminho: a atriz Leonora (Irene Ravache) e a dona de casa Penélope (Eva Wilma).

Uma comédia rasgada e popularesca, Sassaricando ainda trazia cenas de delírio de Fedora (Cristian Pereira), em que ela dava vazão às suas fantasias sexuais ao lado do namorado Leozinho (Diogo Vilela) –a música tema do casal, Fatamorgana, da banda alemã Dissidenten, estourou nas rádios.

Na televisão aberta, a produção foi reprisada apenas uma vez no Vale a Pena Ver de Novo em 1990 e ganhou um remake nas mãos de Daniel Ortiz. Exibida em 2016, Haja Coração trazia Mariana Ximenes e Malvino Salvador nos papéis de Tancinha e Apolo.

Ainda muito presente no imaginário popular, a novela é uma aposta da emissora para bater de frente com a onda de reprises que tomou conta da Globo por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19). A trama será exibida de segunda a sábado, às 14h30, com reapresentação às 0h45.

