TCC e Monografia: Como gerenciar o tempo para concluir seu projeto

Se você é um estudante de graduação ou de pós-graduação do último ano, chegou a época do ano em que precisará realizar o temido TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. Em alguns casos, a proposta de projeto é a Monografia.

Ambos são trabalhos que devem ser feitos com a finalidade de encerrar o a faculdade ou a pós, exibindo a sua habilidade de pesquisa e reunião de dados em um só projeto sobre determinado tema.

Produzir um TCC ou uma monografia pode potencialmente ser uma experiência estressante e pressionada pelo prazo – mas apenas se você não gerenciar seu tempo com eficiência!

Selecionamos algumas dicas para lhe ajudar a cumprir os prazos e otimizar sua rotina de estudos para entregar o TCC a tempo. Confira!

1 – Linha do tempo do seu TCC

Seja em um calendário, um pedaço de papel ou no smartphone, é essencial criar uma linha do tempo para acompanhar o seu progresso em relação ao TCC.

Para essa criação, divida seu trabalho em várias seções e decida um tempo aproximado pelo qual você deseja que cada uma dessas partes termine. É importante ser realista sobre esses prazos, caso contrário, você não os seguirá e vai se estressar muito..

2 – Horários semanais reservados

Ao contrário do que muitos estudantes pensam, você não precisa se dedicar ao seu projeto todos os dias, desde que faça isso com certa regularidade. Até porque muitas faculdades no Brasil, ou melhor, a maioria delas, aliam o trabalho de conclusão com outras disciplinas no último ano do aluno.

Defina um horário estruturado para trabalhar em seu TCC ou em sua monografia.- da mesma maneira que você pode reservar um tempo para a academia, por exemplo.

3 – Inicie sua pesquisa e organize-a

Comece fazendo uma lista das fontes que você deseja usar em seu TCC. Use as sugestões do seu supervisor e acesse a biblioteca da universidade para ver quais livros ele tem sobre o assunto. Use também recursos online: o Google Scholar é um bom lugar para procurar por eles.

O próximo passo é começar a ler suas fontes, certificando-se de fazer anotações e gravar títulos e números de páginas. Isso facilitará muito no futuro quando você voltar e referenciar essas fontes.

4 – Priorize suas tarefas

Priorizar é a chave quando se trata de escrever dissertações! Decida quais são as tarefas mais importantes e faça delas a sua principal prioridade (veja a linha do tempo para ver quais partes precisam ser concluídas primeiro).

Escreva uma lista de tarefas menores e menos demoradas, para que, quando precisar de uma pausa do que estiver trabalhando, você possa voltar para elas. Dessa forma, pelo menos quando você procrastina, você ainda está sendo produtivo.

Também pode ser bom ter um caderno à mão para anotar todas as idéias interessantes que lhe são apresentadas enquanto você está escrevendo, para poder voltar a elas mais tarde.

E então, você está nessa fase da graduação ou da pós? Ainda não? Esperamos que nossas dicas tenham lhe ajudado.

