Quinzé (Malvino Salvador) e Teodora (Carolina Dieckmann) continuarão em pé de guerra em Fina Estampa, mas a insistência da loira em voltar a formar uma família com o pai de seu filho vai começar a surtir efeito. Prova disso é que o filho de Griselda (Lilia Cabral) se encherá de coragem para defendê-la de um bandido e até ameaçará matá-lo.

A vida da mãe de Quinzinho (Gabriel Pelícia) passará a correr perigo após ela tomar as dores da ex-sogra durante um confronto com Ferdinand (Carlos Machado), capanga de Tereza Cristina (Christiane Torloni). Indignado, ela decidirá se vingar da golpista e invadirá seu quarto quando ela estiver sozinha.

Achando que está com vantagem por pegar a loira desprevenida, ele partirá para cima e ameaçará agredi-la. Para alívio de Teodora, seu ex-marido chegará bem na hora para defendê-la. “Se bater na minha mulher, eu te mato”, prometerá ele.

Os dois irão discutir, e o capanga ainda insultará a loira: “Que tua mulher o quê? Essa periguete vive se dando ao desfrute. Não tem um na praia que não fale mal dela”. Quinzé ficará ainda mais irritado e continuará em defesa da ex-mulher. “Não interessa, podem falar o que quiserem. Isso não te dá o direito de aproveitar que ela está sozinha e vir agredir uma mulher indefesa”, afirmará.

Sentindo-se protegida, a personagem de Carolina Dieckmann passará a ofender Ferdinand, aumentando a ira do vilão. “Você dobra essa língua, senão eu sou capaz de…”. Quinzé, então, vai subir o tom: “De quê, rapaz? Mexeu com ela, mexeu comigo. Vai encarar?”. Sem saída o capanga irá embora.

