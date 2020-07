Técnico do PSG afirma que ainda tem esperança de contar com Mbappé diante do Atalanta

O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, destacou nesta quinta-feira que ainda tem esperança de contar com Kylian Mbappé nas quartas de final da Liga dos Campeões. O seu time enfrenta o Atalanta, em jogo único, no próximo dia 12, mas a presença do francês é incerta devido a uma entorse no tornozelo direito que sofreu na final da Copa da França, contra o Sant-Étienne, na última sexta-feira.

“Ainda tenho esperança (de que Mbappé possa jogar), mas será muito apertado. Todo dia é valioso para alcançarmos, talvez, um milagre”, afirmou em coletiva.

Antes da confronto decisivo da Champions, o clube de Paris ainda terá pela frente a final da Copa da Liga nesta sexta-feira, contra o Lyon. Questionado se essa será uma partida preparatória para o torneio internacional, Tuchel negou e classificou o time italiano como único.

“Não é possível preparar taticamente contra o Atalanta porque não conheço um time que jogue como eles. Eles jogam de uma maneira muito especial, tanto na defesa quanto no ataque. O que podemos preparar é nosso estado de espírito, nosso espírito de luta e nossa fome de vencer. Um bom resultado amanhã pode nos preparar também”, finalizou.