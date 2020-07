Telegram ganha envio de arquivos de até 2 GB e vídeos de perfil

O mensageiro Telegram ganhou uma nova atualização que modifica algumas funções existentes no app e traz adições nas conversas. Todas as novidades foram detalhadas em uma postagem no blog da plataforma e já estão disponíveis desde o último domingo (26) para Android e iOS.

Um dos novos recursos é a possibilidade de adicionar vídeos de perfil no lugar da tradicional imagem estática. Você pode escolher trechos específicos de clipes longos para servir de identificação para o seu usuário.

Além disso, fotos e vídeos capturados com a câmera frontal do seu aparelho agora ganham uma opção chamada “Suavizar a Pele”.

Privacidade e socialização

O recurso “Pessoas Próximas”, que mostra novos contatos que estão perto de você, agora indica a distância desses usuários e sugere o envio de um adesivo para quebrar o gelo antes de iniciar uma conversa.

Já quem deseja mais privacidade pode arquivar e silenciar automaticamente novas conversas de pessoas que não estão em seus contatos. O recurso foi adicionado na seção Privacidade e Segurança das configurações.

Além disso, a lista de conversas agora mostra uma miniatura de fotos enviadas em grupos e chats individuais, para você já ter uma ideia do que te espera.

As miniaturas na lista de chats.Fonte: Telegram

Falando em envios, o limite de tamanho dos arquivos que podem ser enviados pelo serviço agora é de 2 GB — bem mais do que o limite anterior, de 1,5 GB, e dos 16 MB permitido pelo principal concorrente, o WhatsApp.

Entre outras adições feitas no serviço, agora donos de grupos podem conferir estatísticas detalhadas sobre a conversa e o Telegram Desktop passa a suportar três números de telefone.

Mande uma bola de futebol para os amigos e ative a animação.Fonte: Telegram

Entre os novos emojis animados, há agora uma espécie de mini-game em que você deve acertar uma bola no gol.

Só no Android

Para o sistema operacional da Google, o o player de música foi redesenhado e campo de digitação de mensagem vai crescer suavemente quando você estiver digitando uma mensagem longa