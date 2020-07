“Me senti muito bem nesses jogos contra Vasco e Fluminense. Eu vinha conversando com Alexandro que é muito experiente e me ajudou bastante. Agora é seguir meu trabalho no Macaé, minha família é muito humilde e mesmo assim sempre me ajudou bastante, agora é ter pé no chão para buscar os meus objetivos juntamente com o clube”, comentou a promessa.

“O Richard é um jogador que tem características de mercado da Europa pela força e velocidade. É um jogador jovem, tem apenas 19 anos, não sentiu o peso da estreia contra duas equipes, agora nosso trabalho é com a cabeça dele, no comportamento dentro e fora de campo porque isso pesa muito. Mas ele tem um bom comportamento e tem tudo para se tornar um grande jogador”, encerrou o dirigente.

As informações acima são do Lance!.

