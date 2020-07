Encarar o celular em sala de aula como um inimigo do professor já está obsoleto, pois ferramentas tecnológicas como tablets e celulares podem ser amigos na inovação das práticas pedagógicas. Saiba mais!

Investir em novas tecnologias para a educação é um desafio para o governo e escolas brasileiras, contudo, vem se tornando cada vez mais indispensável.

Muito do desinteresse dos estudantes em sala de aula é decorrente do formato obsoleto comum na educação tradicional. Desse modo, acompanhar as tendências tecnológicas da sociedade pode melhorar e muito o processo de ensino aprendizagem nas escolas.

Nesse sentido, apresentamos algumas das tendências de novas tecnologias. Confira!

Realidade Virtual e Aumentada

O uso de tecnologias como apps e equipamentos de realidade aumentada já servem como motivação para estudantes nas melhores instituições de ensino ao redor do mundo.

Essas tecnologias, que vêm lentamente sendo implementadas, estimulam a criatividade dos alunos por meio da interação entre o mundo virtual e objetos físicos, como proporciona o Scratch, plataforma desenvolvida pelo Media Lab do MIT.

A realidade virtual (RV) proporciona experiência em ambientes virtuais, gerados e geridos por computadores, já a realidade aumentada (RA) combina elementos virtuais com elementos de um ambiente real, podendo proporcionar a interação dos alunos com ambos os elementos.

Veja aqui algumas opções de ferramentas de RV e de RA do Google para a educação.

Lousa Interativa

A lousa interativa é uma das tendências de novas tecnologias para a educação que mais despertam o interesse dos professores. Essa ferramenta consiste, resumidamente, em uma central multimídia operacional completa, tendo como diferencial uma ampla tela (monitor de computador) sensível ao toque.

Nesse sentido, a lousa interativa pode ser uma ótima substituta do quadro-negro, comumente utilizado nas escolas, pois abre um leque de possibilidades ao professor. Exemplo disso são as possibilidades de apresentar, modificar, salvar e compartilhar arquivos com os estudantes de forma rápida e prática.

Celulares, tablets e redes sociais

Nesse mesmo sentido, o uso de celulares, tablets e das redes sociais são grandes aliados ao compartilhamento de informação, além de servirem como ferramentas de busca e pesquisa mais práticas em sala de aula. Além de serem as opções mais em conta entre as tecnologias apresentadas, sendo mais acessíveis aos alunos e às escolas.

