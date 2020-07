Tenet: filme tem data de lançamento internacional confirmada

Após ter o lançamento adiado indefinidamente, a Warner pretende antecipar a estreia de Tenet em territórios internacionais, para o dia 26 de agosto — uma semana antes do lançamento nos Estados Unidos. Para isso, o estúdio já possui planos para distribuir o novo filme de Christopher Nolan em 70 países, além de algumas cidades selecionadas nos EUA.

Dentre os países onde o filme deve chegar, foram confirmados até o momento Coreia do Sul, França, Itália, Países Baixos, Portugal e Reino Unido, no dia 26 de agosto. Alemanha, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Singapura devem receber o filme no dia 27 de agosto, enquanto Espanha, Noruega, Nigéria e Vietnã terão a estreia no dia 28.

No Kuwait e no Qatar, Tenet estreia no dia 3 de setembro, mesma data que o filme chega em algumas salas selecionadas dos Estados Unidos. Também foram confirmados os lançamentos na Rússia, dia 10 de setembro, e no Japão, dia 18 de setembro.

Até o momento, não há previsão de estreia para o Brasil. O mesmo acontece com a China, segundo maior mercado de filmes do mundo, e um território importante para grandes produções de Hollywood, como Vingadores: Ultimato. Cerca de um quarto do faturamento obtido pelo longa da Marvel, veio do mercado chinês.

John David Washington e Robert Pattinson em ‘Tenet’Fonte: IMDb/Reprodução

Evitando o prejuízo

O objetivo da Warner é lançar o filme no final do verão no hemisfério norte, para tentar reverter o investimento de US$ 200 milhões, além do gasto em marketing. Por outro lado, o estúdio enfrenta o dilema de perder parte do público nos EUA, visto que o filme chegará mais tarde e poderá ser afetado por vazamentos na internet e pela dificuldade de controlar possíveis spoilers.

O novo filme de Nolan conta com John David Washington Robert Pattinson, Michael Caine, Elizabeth Debicki, Fiona Dourif, Clémence Poésy e Himesh Patel no elenco.