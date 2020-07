Teodora dá surra em assassino para defender Griselda · .

Teodora (Carolina Dieckmann) vai mostrar que se transformou mesmo em uma nova mulher nos próximos capítulos de Fina Estampa. Após salvar Quinzé (Malvino Salvador) de morrer afogado na piscina de sua casa, ela será capaz de partir para a briga com um assassino só para defender Griselda (Lilia Cabral). O filho da Pereirão, no entanto, continuará desconfiado de que a aparente mudança é mais um golpe da ex-mulher.

Quinzé descobrirá que Ferdinand (Carlos Machado) está por trás do atentado que sofrerá a mando de Tereza Cristina (Christiane Torloni), e Griselda se apressará em procurar o capanga para cobrar satisfação.

O capacho da ricaça não aceitará o desaforo e partirá para cima. “Agora chega, eu vou te dar uma lição”, ameaçará ele, antes de dar um empurrão em Griselda. Teodora verá a cena e pulará no pescoço do bandido. “Não bate na Griselda”, berrará.

As duas conseguirão dar uma surra no malvado, até que a briga, que ocorrerá na praia, será interrompida por banhistas. “Vocês duas me pagam, viu?”, prometerá Ferdinand.

A partir daí, a Pereirão vai acreditar que a loira gosta mesmo do seu filho e está disposta a reatar o casamento com o ex-garçom para eles criarem juntos Quinzinho (Gabriel Pelícia).

