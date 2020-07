Teodora se humilha e implora para voltar com Quinzé · .

Após uma noite em família na casa de Griselda (Lilia Cabral), Teodora (Carolina Dieckmann) irá implorar para reatar seu casamento com Quinzé (Malvino Salvador), em Fina Estampa. A loira participará do jantar promovido pela ex-sogra e se lembrará com saudade da época em que foi casada com o pai de Quinzinho (Gabriel Pelícia).

No quarto de Amália (Sophie Charlotte), ela dirá à ex-cunhada e a Patrícia (Adriana Birolli) que sente falta dos momentos que viveu com todos da casa. “Ai, meu Deus, esse clima família era tudo que eu queria”, admitirá.

Quebrando a nostalgia do momento, Quinzé, que vai estar próximo ao quarto, ouvirá tudo e será duro com a ex: “Mas você não vai ficar aqui por muito tempo, não”. Sem se importar em interromper o momento das meninas, ele mandará a periguete se despedir do filho e a levará até a porta.

Para surpresa do filho da Pereirão, a loira lhe fará um pedido: “Quinzé, me deixa voltar”. Incrédulo, ele perguntará se entendeu direito o pedido. “É isso mesmo que você ouviu. Você sabe que eu quero tanto isso, me deixa voltar”, insistirá Teodora.

Quinzé, no entanto será duro e responderá que não pretende perdoar a ex-mulher e nem deixá-la voltar. “Estou te implorando. Poxa, eu quero ficar com o Quinzinho, ficar contigo”, implorará a loira. Sem amolecer, ele continuará negando, mas será surpreendido com um beijo.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

<

© 2020 . | Proibida a reprodução