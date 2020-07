Teodora solta bomba para Quinzé no meio do casamento de Amália · .

O dia do sim de Amália (Sophie Charlotte) e Rafael (Marco Pigossi) será cheio de surpresas em Fina Estampa. Ao descobrir que está grávida, Teodora (Carolina Dieckmann) não perderá tempo e revelará a Quinzé (Malvino Salvador) que ele será pai novamente no meio da cerimônia, deixando o filho de Griselda (Lilia Cabral) em choque.

Depois de uma noite de sexo selvagem, a loira ficará grávida e verá na nova gestão a oportunidade de reatar seu casamento com Quinzé. Para dar logo a notícia para o futuro papai, ela vai até a cerimônia de casamento da ex-cunhada e insistirá para falar com ele.

Ao lado de Deborah (Ana Carolina Dias), ele tenta evitar Teodora, mas ela insistirá que precisa conversar naquele momento. “Fala logo o que você tem para falar, Teodora. E rapa fora porque você está atrapalhando o casamento”, dirá. Sem rodeios, ela soltará a novidade: “Eu estou grávida, Quinzé. Grávida”.

Espantado, o pai de Quinzinho (Gabriel Pelícia) perguntará que palhaçada é aquela. “E o que eu tenho a ver com isso?”, questionará.”Tudo. Naquele dia você não quis usar camisinha, estava todo apressadinho para tirar o atraso”, explicará a loira.

Indignada com a história toda, Deborah interromperá a rival, e elas começarão a discutir. Ao ver o burburinho, Griselda pedirá que o filho e a ex-nora deixem o casamento e conversem a sós para não atrapalhar a cerimônia da mocinha.

