Tereza Cristina atinge o ápice da solidão e paga por sexo · .

Tereza Cristina (Christiane Torloni) terá que abrir a carteira para continuar tendo momentos tórridos com Pereirinha (José Mayer) em Fina Estampa. O pescador trambiqueiro será flagrado tentando roubar a madame e admitirá que não pretende realizar mais as fantasias dela de graça. Sem saída, a inimiga de Griselda (Lilia Cabral) deixará o barbudo limpar seu cofre antes de cair aos beijos na cama com ele.

O ex-marido da Pereirão tentará descobrir a senha para levar o dinheiro da vilã, mas fracassará. No entanto, ele não fará questão nenhuma de negar sua verdadeira intenção.

“Eu estava mexendo aqui no seu cofre, sim. E só não esvaziei ele porque não descobri o segredo”, disparará. “E você tem coragem de me dizer isso com essa cara de pau?”, reagirá a malvada canastrona.

“Tá pensando que eu sou um desses bananas aí, que comparecem, mostram serviço, deixam a madame satisfeita e depois ficam achando que ela que fez um favor para ele? É ruim, hein. Se eu estou aqui, é para me divertir e também levar alguma vantagem”, retrucará o pescador.

Tereza Cristina dirá que Pereirinha não é seu gigolô e relutará em pagar pelos favores sexuais dele. “Você está achando que eu vou te pagar pelos seus serviços?”, indagará ela. “Não faz mais que a obrigação”, rebaterá o personagem de José Mayer.

A cena terminará em tom de comédia, com a ricaça dando a senha de seu cofre em troca de mais uma transa com o ex-marido de sua inimiga. “A madame continua me devendo. E a sua dívida acabou de aumentar”, soltará o aproveitador, antes de rasgar a roupa de Tereza Cristina e se embolar com ela na cama.

