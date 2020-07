Tereza Cristina deixa Crô horrorizado ao revelar ‘missão impossível’ · .

Tereza Cristina (Christiane Torloni) vai surpreender Crô (Marcelo Serrado) negativamente ao revelar seus planos para sua vida amorosa. Nos próximos capítulos de Fina Estampa, a socialite revelará que não pretende voltar com René (Dalton Vigh), mas considera transformar Pereirinha (José Mayer) em seu príncipe encantado. O mordomo ficará horrorizado e considerará que a patroa tem uma ‘missão impossível’.

Na trama de Aguinaldo Silva, Tereza Cristina conseguirá separar René de Griselda (Lilia Cabral), após revelar a ele o segredo que a “bigoduda” guardava. Durante uma conversa com a patroa, Crô perguntará se a malvada pretende se reaproximar do chef de cozinha.

“Até poderia, se eu fosse uma certa mariquinha lesada, romântica e sem amor próprio. Acontece que eu não sou”, afirmará e deixará Crô confuso. “A inocência é para os ignorantes. Eu sei muito bem que quando as coisas acabam, elas acabam. E não adianta remendar o que já não tem mais conserto. René já não faz parte da minha vida”, frisará.

Encafifado, Crô questionará se chegou a vez de o peixeiro ser assumido como novo homem de sua patroa e ficará em choque com a resposta. “Desde que eu consiga transformar aquele sapo num príncipe encantado…”, explicará ela.

“Missão mais do que impossível”, debochará Crô. “Isso é o que veremos”, finalizará a vilã. Nas próximas cenas na novela das nove, Tereza Cristina vai tentar transformar Pereirinha em um homem fino: comprará ternos caríssimos para ele, o ensinará a comer e a se portar.

