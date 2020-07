Tereza Cristina dispensa funcionários e causa reação espantosa · .

Tereza Cristina (Christiane Torloni) causará espanto ao dispensar seus funcionários por um dia em Fina Estampa. A vilã planejará ficar sozinha em sua mansão para cometer mais um assassinato. Por isso, ela decidirá dar uma folga aos empregados. Baltazar (Alexandre Nero), Marilda (Kátia Moraes) e Crô (Marcelo Serrado) não entenderão o motivo de tamanha generosidade da patroa malvada deles.

Na novela de Aguinaldo Silva, Antenor (Caio Castro) terá entregue o segredo da megera para um jornalista. Ao ser procurada pelo repórter, a mãe de Patrícia (Adriana Birolli) surtará e só verá uma alternativa para impedir o profissional de divulgar seu podre: a morte. “Eu vou ter que resolver as coisas da minha maneira”, soltará a megera.

A personagem de Christiane Torloni, então, dará um jeito de ficar sozinha para executar seu plano maligno. “Eu entendi bem? A senhora está nos mandando pra casa? Mas eu só tenho direito a uma folga por mês e já tirei no domingo. Por isso…”, estranhará Marilda.

“Não discuta as minhas ordens”, rebaterá a ex-mulher de René (Dalton Vigh). “Se é pra ir embora, com licença”, pedirá Baltazar. “Já devia ter ido”, retrucará a patroa. “Mas o jantar…”, tentará justificar a doméstica. “Não discute, criatura. Cala boca. Vamos embora”, falará o motorista. Os dois sairão, deixando Crô com a patroa.

“Naturalmente essa ordem não se aplica a esse humilde servo”, comentará o personagem de Marcelo Serrado. “Pelo contrário, eu quero a senhora bem longe daqui”, afirmará Tereza Cristina.

“Como não é da minha conta, eu não vou perguntar o que a filha de Osíris pretende fazer nessa casa sozinha. Mas como tenho certeza de que pode precisar dos meus serviços, melhor ficar a postos”, dirá o serviçal, que adora rastejar e puxar o saco da malvada.

“Biba, dá o fora”, mandará a sobrinha de Íris (Eva Wilma). Crô sentirá que algo grave está prestes a acontecer, mas irá embora contrariado nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 20.

