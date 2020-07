Tereza Cristina é assassina desde criança; saiba quem foi a vítima · .

O telespectador de Fina Estampa em breve descobrirá que o “talento” de Tereza Cristina para assassinatos existe desde a infância dela. Paulo (Dan Stulbach), irmão da vilã, lembrará de uma ocasião em que a megera quase o matou quando os dois eram pequenos. Tereza Cristina negará, mas ele se lembrará bem da expressão de maldade da irmãzinha.

A malvada não conseguirá esconder mais por muito tempo seu terrível segredo. Quando um jornalista descobrir o que ela esconde e publicar que Tereza Cristina é filha de uma empregada, a vilã ficará muito abalada.

Paulo irá até a casa dela para prestar solidariedade. Durante a visita, ele comentará sobre um episódio da infância dos dois, em que achou que a irmã o mataria.

“Eu devia ter uns dez anos. A gente tava lá no sítio em Petrópolis e você me empurrou dentro do lago”, lembrará. A ex-mulher de René (Dalton Vigh) negará e afirmará que ele caiu sozinho.

“Não senhora. A minha simpática irmãzinha me jogou pra dentro do lago e, em vez de pedir socorro, o que foi que ela fez? Ficou ali parada vendo o meu desespero. Eu quase morri”, ele falará sobre a tentativa de assassinato.

Tereza Cristina não terá reação, e Paulo completará: “E se eu não conseguisse sair, já pensou? Quando nossos pais morressem… Você é quem ia ficar com tudo”, dirá, já deixando claras as intenções da irmã perversa.

