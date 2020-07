Tereza Cristina engole fracasso após morte terrível; saiba de quem · .

Tereza Cristina (Christiane Torloni) precisará engolir o fracasso de mais um de seus planos contra a família de Griselda (Lilia Cabral). Em Fina Estampa, a vilã mandará um capanga matar Antenor (Caio Castro) no hospital. Porém, a protagonista chegará bem na hora e flagrará a ação. Para tentar escapar dos seguranças, o assassino se jogará do alto do prédio. A morte terrível do criminoso deixará a megera em fúria.

A ex-mulher de René (Dalton Vigh) ordenará que Ferdinand (Carlos Machado) mate o filho da inimiga, mas o chefe de segurança falhará. O estudante de Medicina fugirá do sequestro e cairá do alto de uma ribanceira. Sem escrúpulos, Tereza Cristina vai contratar um bandido para terminar o serviço no hospital.

O capana será surpreendido por Griselda, que sem pensar nas consequências partirá para cima do bandido e conseguirá salvar a vida do herdeiro rebelde. Os seguranças do hospital vão perseguir o invasor, que ficará encurralado no terraço do prédio. Diante de todos, o assassino se desequilibrará e morrerá com a queda, deixando a mãe de Quinzé (Malvino Salvador) em choque com a cena.

Ferdinand será o responsável por dar a notícia para a malvada. “O insuportável do Antenor já deveria estar no inferno, com um belo par de chifres, rabo e um tridente espetado você sabe bem onde”, surtará a mãe de René Junior (David Lucas). O personagem de Carlos Machado dirá que foi azar, e a milionária o chamará de idiota.

“O cara já tava dentro do quarto cuidando do Antenor quando a mãe dele apareceu do nada”, justificará o segurança. “Sempre ela, eu odeio aquela mulher. Eu já tinha encomendado um vestido lindo pra ir no enterro daquele idiota. Mas essa mulher está sempre no meu caminho. Eu odeio a Griselda!”, berrará a vilã.

A “jacaroa do Nilo” perguntará se a polícia teria como chegar no capanga por meio do criminoso morto. “Eu acho que não. Ao que eu saiba, defunto não fala. Como é que eles vão saber que fui eu que mandei o cara no hospital?”, afirmará Ferdinand. “Acho bom que você tenha muita certeza disso”, disparará Tereza Cristina.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#22: Final do concurso promete emoções em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução