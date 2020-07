Tereza Cristina faz Griselda enfrentar a pior dor do mundo; saiba qual · .

Após o susto de quase perder Amália (Sophie Charlotte), Griselda (Lilia Cabral) ficará em pânico ao ver que Quinzé (Malvino Salvador) pode morrer. Certa de que Tereza Cristina (Christiane Torloni) está por trás do aparecimento de uma loira que terá tentado matá-lo em Fina Estampa, a milionária vai disparar que a rival lhe causou a “pior dor do mundo”.

O personagem de Malvino Salvador será levado para um hospital pela mãe, Teodora (Carolina Dieckmann) e Guaracy (Paulo Rocha), inconsciente após cuspir água e tossir muito ao ser retirado desmaiado do fundo da piscina de sua casa.

O atentado realmente terá sido orquestrado pela “jacaroa do Nilo”, assim como o de Amália, que capotou o carro ao ver uma cobra no veículo. “Eu sou a mãe… É meu filho… Acabaram de entrar com o Quinzé e deixaram a gente fica assim, sem saber o que está acontecendo, sem notícia”, dirá a Pereirão, completamente transtornada.

“Que eu faço? Eu tô rezando desde a hora que sai de casa. Minha Nossa Senhora de Fátima, eu lhe imploro, protege meu filho, ampara com seu manto como se fosse seu filho. Eu já falei isso mais de uma vez, não acho que é justo que os pais sobrevivam aos seus filhos. Não me abandone”, falará a ex-faz-tudo, aos prantos.

Vão cogitar no hospital que Quinzé pode ter tido um derrame e, por isso, caiu na piscina e quase se afagou. A tensão da Pereirão será enorme. Desesperada, ela vai gritar que o filho sempre foi muito saudável. Ela só vai se acalmar quando souber que o herdeiro não está mais em perigo.

Já no quarto, recuperado, Quinzé contará que estava na mansão com uma loira, que nunca tinha visto antes e que deu em cima dele. “Tô meio zonzo, o que eu mais quero é ir pra casa”, dirá o braço direito da Pereirão. A mulher interpretada por Fiorella Mattheis terá sido paga por Ferdinand (Carlos Machado) para colocar um boa noite, Cinderela na bebida dele.

Ao mesmo tempo o público verá Tereza Cristina saber que seu plano não deu certo. “Como é que esse miserável escapou. Maldição. Por que que ninguém me avisou que esse filhote de chimpanzé tem mais do que sete vidas?”, esbravejará. A sequência só vai ao ar a partir de 18 de julho na novela das nove.

