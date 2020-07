Tereza Cristina faz proposta milionária para Pereirinha virar assassino · .

Malandro e disposto a qualquer coisa por dinheiro, Pereirinha (José Mayer) aceitará virar assassino por R$ 1 milhão em Fina Estampa. Tereza Cristina (Christiane Torloni) questionará o que o pescador é capaz de fazer por uma proposta milionária e verá que ele pode se tornar o aliado perfeito para suas loucuras.

Quando Ferdinand (Carlos Machado) se voltar contra a vilã, ela se verá sozinha para realizar suas armações. Após uma noite de sexo, a ex-mulher de René (Dalton Vigh) irá fazer uma proposta a seu amante. “Me corrija se eu estiver enganada, mas você faria qualquer coisa por dinheiro, não faria?”, perguntará.

Deitado, enrolado no lençol, Pereirinha concordará, com um sorrisinho no rosto. “Por muito dinheiro, eu faria qualquer coisa sim”, admitirá. Mas logo o peixeiro será pego de surpresa com uma proposta ousada. “Até mesmo matar?”, questionará friamente a madame.

Espantado, ele arregalará os olhos e procurará saber mais informações sobre os planos da rival de Griselda (Lilia Cabral). “Tá querendo mandar quem pro andar de cima?”. Sem dar muitos detalhes, a ricaça insistirá em saber se ele mataria ou não.

“To vendo que a situação deve ta mesmo brava na vida da madame. Não to gostando nenhum pouco da conversa”, desconversará ele, mas sem dispensar de vez a oportunidade. “Eu vou pensar”, completará.

O pai de Quinzé (Malvino Salvador) levantará da cama e, no banheiro, pensará na proposta. De volta à suíte, ele questionará Tereza Cristina sobre a quantia que poderá receber caso aceite a proposta. “Muito mais do que você alguma vez sonhou, nessa sua vidinha miserável”, responderá ela, deixando o amante ainda mais interessado.

“Um milhão de dólares”, disparará ele. “Um milhão de dólares é uma quantia razoável”, responderá ela. Vendo que poderá conseguir a grana, o pescador aceitará: “Por um milhão de dólares, madame, sim, eu faço qualquer coisa”, dirá Pereirinha.

