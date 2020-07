Tereza Cristina ganha inimiga cópia de morta; entenda · .

Tereza Cristina (Christiane Torloni) precisará se benzer em Fina Estampa. Depois de matar Marcela (Suzana Pires) para evitar que seu segredo fosse descoberto, uma nova personagem idêntica a ela aparecerá para tirar seu sono. O público verá que a jornalista tinha uma irmã gêmea. A cópia da mulher morta se hospederá na pousada de Zambeze (Totia Meireles) e buscará achar a assassina da parente.

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 20, Joana (Suzana Pires) chegará à casa da hippie e causará um frisson em todos. Íris (Eva Wilma) e Alice (Thaís de Campos) serão as primeiras a surtar. “É uma assombração? Ela tá morta!”, gritará a tia de Tereza Cristina, que desmaiará com o susto.

“Parece que minha entrada intempestiva causou comoção, o que é natural porque…”, comentará Joana. Íris recobrará a consciência e gritará mais uma vez que Marcela está morta. “Mas é você mesmo? A Marcela?”, perguntará Zambeze.

Antes mesmo de Joana responder, Luana (Joana Lemer) sanará a dúvida de todos: “Não é a Marcela. Mas, sim, a irmã gêmea dela”, dirá. A personagem de Suzana Pires confirmará o instinto da vidente: “Isso mesmo. Meu nome é Joana Coutinho”.

Encontro macabro

Os hóspedes da pousada de Zamzebe e Álvaro (Wolf Maya) não serão os primeiros personagens da trama de Aguinaldo Silva que irão conhecer Joana. Antes, a irmã de Marcela visitará o túmulo da jornalista. Tereza Cristina também estará no cemitério e decidirá ver a sepultura de sua vítima.

De cara, a megera só verá uma mulher de costas: “Parece que alguém teve a mesma ideia. Veio fazer uma visitinha à morta”, debochará a amante de Pereirinha (José Mayer). Mas eu queixo cairá ao ver o rosto de Joana.

A vilã achará que Marcela saiu do mundo dos mortos para lhe assombrar. A “jacaroa do Nilo” vai desmaiar em seguida e passará horas sozinha entre os túmulos. Ela até pensará que morreu quando despertar.

