Tereza Cristina leva rasteira em crime e tem ataque de pelanca · .

Tereza Cristina (Christiane Torloni) vai dar um piti monstro com Ferdinand (Carlos Machado) em Fina Estampa. Ela mandará o capanga matar Antenor (Caio Castro), mas o fortão abandonará o rapaz, deduzindo que o assassinou. Ele estará enganado, e o erro será uma rasteira e tanto para megera.

A perversa descobrirá que seu plano fracassou com um telefonema intimidador de Griselda (Lilia Cabral). A Pereirão prometerá colocar a inimiga na cadeia. No ataque de pelanca que terá, a “rainha do Nilo” vai bater na cara do segurança e falar várias barbaridades para ele.

“Desgraçado, pestilento, não, não, não! Esse insuportável do Antenor não podia ter escapado. Logo ele, o mais arrogantes dos miquinhos adestrados…. Esse não pode ser filho da gorila. Só pode ser filho perdido de alguma gata vira-lata. Alguém já ouviu falar em macaco ter sete vidas?”, vai vociferar a patroa de Crô (Marcelo Serrado).

Ela ligará para Ferdinand e o convocará para encontrá-la na sua sauna. “Esse é mais um que eu vou ter que matar”, dirá a ex-mulher de René (Dalton Vigh) assim que desligar o telefone. Ela o receberá com uma bofetada. “Incompetente, um amador, um atrasado mental, o Antenor está vivo! Você fracassou de novo. Não consegue matar uma mosca”, berrará a “jacaroa do Nilo”.

A mãe de Patrícia, personagem de Adriana Birolli, falará que o seu cúmplice de matança não se certificou de que a vítima estava morta. “Não tenta explicar nada. Depois dessa burrada, você não pode abrir mais a boca. O Antenor está vivo no hospital, e sabe quem me ligou para dar a boa nova? A insuportável da mamãezinha dele. Agora tudo o que acontece na família dos primatas é culpa minha”, dirá Tereza Cristina, que em seguida arremessará objetos nele.

Nas cenas que vão ar no fim deste mês na novela das nove, a personagem malvada de Christiane Torloni ordenará que o ex-sargento vá ao hospital e acabe com o “serviço sujo” que começou. O estudante de Medicina estará internado após ser encontrado inconsciente por caçadores em uma mata. Ele terá sido sequestrado por bandidos contratados por Ferdinand a mando da dondoca assassina.

Os homens, incluindo o segurança do condomínio de luxo no qual as protagonistas vivem, vão dar uma saraivada de tiros no filho ambicioso da ex-faz-tudo. Ele, no entanto, não será alvejado e cairá em um buraco onde será abandonado porque os criminosos acharão que ele está morto.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#21: Separação, sequestro e segredo provocam caos em Fina Estampa!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução