Tereza Cristina mete bala em René e o abandona ensanguentado · .

Tereza Cristina (Christiane Torloni) vai surtar e meter bala em René (Dalton Vigh) nos capítulos finais de Fina Estampa. A maluca ficará sabendo que o chef de cozinha pretende levar os filhos para morar com ele e não suportará mais esse revés na família. O cozinheiro tomará a decisão para dar um basta definitivo nas loucuras da ex-mulher, mas levará a pior e será abandonado sangrando por causa do tiro.

René Junior (David Lucas) e Patrícia (Adriana Birolli) decidirão deixar a casa da mãe, e o ex-marido da vilã aparecerá na mansão dela para buscar o contato de uma imobiliária que o ajude a encontrar outro lugar para morar.

“Sem clientes no pé sujo, querido? Chegou cedo em casa”, questionará Tereza Cristina toda alegrinha com a presença de René. Mas, ao saber que ele irá deixar o casarão, a venenosa da trama das nove enlouquecerá. A vilã subirá para o quarto, pegará uma arma e começará a ameaçar o cozinheiro.

“Meus filhos só saem daqui mortos! Mas antes eu vou matar você. Vou te encher de bala! É dia de morrer bebê!”, dirá a personagem de Christiane Torloni. Nessa hora, começará uma luta corporal e um tiro atingirá René. Ao vê-lo ensanguentado, a patroa de Crô (Marcelo Serrado) só conseguirá imaginar como serão seus dias na prisão caso seu crime seja descoberto.

“Eu não fiz nada. Só estava brincando! Eu não pretendia atirar, você sabe, não sou capaz de matar nem um mosquito. Mesmo assim, você quis me enfrentar! Deu no que deu. Eu juro que não quis atirar, que não quis te matar, eu juro!”, berrará a surtada.

Sem saber o que fazer, Tereza Cristina fugirá para a casa de Álvaro (Wolf Maya), e abandonará René ferido. O pai de Patrícia vai ser socorrido por Griselda (Lilia Cabral) e Guinzé (Malvino Salvador). Levado ao hospital, o chef não dará queixa da bandida em respeito aos filhos no folhetim de Aguinaldo Silva.

