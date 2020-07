Tereza Cristina põe camisola sexy, ataca René e leva fora monstro · .

Após deixar a casa de Griselda (Lilia Cabral), René (Dalton Vigh) voltará a morar na mansão de Tereza Cristina (Christiane Torloni) em Fina Estampa. A madame vai tentar seduzir o ex-marido. Ela colocará uma camisola sexy e se oferecerá para preparar um banho especial para o chef, mas acabará levando um fora monstro.

Inconformada com a recusa do pai de seus filhos em ir para o antigo quarto em que dormia ao seu lado, a megera irá insistir. Ela o encurralará no corredor, tentando impedir que o pai de seus filhos entre no quarto de hóspedes na novela escrita por Aguinaldo Silva.

“Se você quiser, eu posso até te preparar um banho daqueles, como nos velhos tempos”, dirá a “jacaroa do Nilo”, toda sedutora. “Tereza Cristina, eu tô muito cansado para esse seu tipo de joguinho. Hoje, o restaurante estava uma loucura, cheio de gente”, responderá o cozinheiro.

A sobrinha de Íris (Eva Wilma) tentará mais uma vez: “Ótimo, mais uma razão para você relaxar num banho cheio de espumas”. René começará a perder a paciência e tentará entrar no seu quarto de qualquer jeito. “Não adianta fugir, René, eu sei por que você voltou para casa, eu sei que voltou por minha causa”, vai disparar a patroa de Crô (Marcelo Serrado).

René não se conterá e dará risada da cara de Tereza Cristina. Ele dirá que ela está equivocada. A dondoca irá avançar em cima dele, passando seus braços por seu pescoço. “Vai dizer que você não sente saudade da minha boca, dos meus beijinhos?”, indagará.

Christiane Torloni fará de tudo para arrastar René (Dalton Vigh) para sua cama na novela

O ex-namorado de Griselda, então, perderá a paciência e empurrará a ricaça para o lado. Ele baterá a porta na cara dela e ainda a trancará por dentro com a chave.

Irada por ter sido rejeitada, ela ficará esperneando e gritando para ele abrir a porta. Sem papas na língua, o chef a mandará tomar um banho gelado. Para deixar bem claro que não quer nada com a ex-mulher, o pai de Patrícia (Adriana Birolli) será ainda mais claro.

“Escuta de uma vez por todas, eu não quero mais nada contigo. Eu não sinto absolutamente mais nada por você”, sentenciará. Tereza Cristina sairá batendo o pé na cena que deve ir ao ar a partir de 1° de agosto.

