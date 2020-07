Tereza Cristina se antecipa e minimiza rasteira de Antenor · .

Fina Estampa entra em contagem regressiva para o segredo cabeludo de Tereza Cristina (Christiane Torloni) vir à tona. Antenor (Caio Castro) entregará o vídeo de Marcela (Suzana Pires) a um jornalista do Diário de Notícias. Assim que o repórter ligar para verificar a “bomba”, Íris (Eva Wilma) contará o que está prestes a acontecer à sobrinha, que vai se antecipar a rasteira armada pelo estudante de Medicina para minimizar os danos.

Primeiramente, o público verá o repórter Beto Junior (Danilo Sacramento) ter um encontro com o ex-noivo de Patrícia (Adriana Birolli). Apesar de Griselda (Lilia Cabral) tentar impedir a divulgação da gravação com o depoimento da jornalista morta, o profissional fará uma cópia do vídeo rapidamente.

Ele vai procurar a idosa chantagista para averiguar as informações sobre a origem de Tereza Cristina. Na gravação feita antes do assassinato de Marcela, ela fala que a “jacaroa do Nilo” é filha de uma empregada, Carlota Valdez, que morreu louca. O medo da megera é justamente o de que descobram que ela não nasceu rica.

A mãe de Álvaro (Wolf Maya) chegará à mansão bem na hora em que Beto Junior ligar para pedir a versão da madame para sua reportagem. Confusa, ela desligará depois de dizer que vai recebê-lo para comentar o assunto.

“Ele foi até a pousada para falar comigo. Da minha boca não saiu uma vírgula. Não tenho nada a ver com isso. Não venha agora pôr a culpa em mim”, afirmará a senhora golpista.

“Ficou aí falando, graças a você, sua abelhuda, a Marcela ouviu tudo da sua boca. E agora? Agora, eu tenho esse jornalista sedento de sangue querendo saber quem era Carlota Valdez”, vai se desesperar a vilã da história de Aguinaldo Silva.

Ela planejará alguma coisa para tentar impedir a revelação de seu segredo. A Nefertiti de Crô (Marcelo Serrado) vai querer matar o jornalista, mas, como não conseguirá, virará o jogo assumindo a história como verdadeira e dizendo que ficou com a grana dos Siqueira Buarque como “reparação social”. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 20.

