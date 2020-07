Tereza Cristina se apavora com ‘assombração’ de inimiga morta · .

Tereza Cristina (Christiane Torloni) vai achar que recebeu uma visita do Além ao ver uma mulher idêntica a Marcela (Suzana Pires), que ela matou para proteger seu segredo em Fina Estampa. Mas não se trata de um fantasma, e sim da irmã gêmea da jornalista. A vilã continuará amedrontada, pois Joana vai investigar a misteriosa morte de Marcela.

O primeiro encontro entre Tereza Cristina e a “assombração” acontecerá justamente no cemitério, em frente ao túmulo de Marcela. Nas cenas seguintes, o público verá que Joana decidirá se hospedar na pousada em que sua irmã vivia, inclusive no mesmo quarto.

A mulher assustará a todos com a semelhança com a morta e explicará que as duas eram irmãs gêmeas. Joana dirá que vive há anos no Pará, onde tem uma agência de publicidade, e foi ao Rio de Janeiro para investigar a morte da jornalista.

“Essa história do assalto e de uma última visita que ela teria recebido no hospital antes de morrer… Sabem de algo sobre isso?”, ela perguntará na pousada, mas não terá respostas certeiras.

Em outra cena assustadora, Joana estará andando num corredor quando e deparará com Luana (Joana Lerner). “Seus olhos estão mortos”, dirá a vidente. “E ela queria que estivessem como”, Joana pensará alto, sem dar importância ao assunto.

© 2020 . | Proibida a reprodução