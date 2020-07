Tereza Cristina vira ‘naja do Nilo’ e rasteja aos pés de inimiga · .

Tereza Cristina (Christiane Torloni) sofrerá nas mãos de Griselda (Lilia Cabral) em Fina Estampa. A megera chamará a rival para conversar para humilhá-la, mas a Pereirão a surpreenderá. A mãe de Antenor (Caio Castro) usará uma mangueira para amarrar a patroa de Crô (Marcelo Serrado) e a deixará no quintal rastejando feito uma cobra.

A mãe de Amália (Sophie Charlotte) estará regando as plantas de seu jardim, quando a amante de Pereirinha (José Mayer) desligar a mangueira para peturbá-la. “Mas quem foi o engraçadinho que fez uma coisa dessa?”, questionará Griselda.

“Fui eu…Achei melhor desligar a torneira”, dirá a antagonista, saindo das sombras. “É para garantir que depois da nossa conversa você não resolva me dar um banho de mangueira de novo”, justificará Tereza Cristina, relembrando uma de suas brigas com Pereirão em que saiu encharcada de água.

“A essas altura, você deve estar toda feliz da vida achando que é igual a mim”, dirá a mãe de René Junior (David Lucas). A amiga de Celeste (Dira Paes) dará corda para o showzinho da megera. “Será?”, debochará, com um sorriso no canto da boca.

“Você deve estar achando que finalmente conseguiu se tornar uma igual. Mas há uma grande diferença entre nós. Eu fui educada para ser quem eu sou. Uma mulher fina, uma grande dama da sociedade carioca, uma locomotiva da Barra da Tijuca. Enquanto você… “, dirá a mãe de Patrícia (Adriana Birolli), com o intuito de humilhar a mulher que ficou rica após ganhar na loteria.

Embate de damas

Griselda não deixará por menos e retrucurará a ex-mulher de René (Dalton Vigh): “Você é baixa, é vil. É capaz de fazer qualquer coisa. Você é preguiçosa. É ordinária, rasteira e safada”. A nova milionária não parará por aí e continuará falando poucas e boas. “Mas principalmente, Tereza Cristina, você é criminosa e seus crimes serão descobertos. Mais cedo, mais tarde, você vai parar na cadeia.”

A patroa de Crô não se abalará com a resposta e continuará alfinetando a inimiga: “O que quer dizer? Que eu sou rica e dona de uma personalidade fascinante enquanto você não passa de uma chata?”, desdenhará a personagem de Christiane Torloni.

“Eu sou chata.. mas essa chata aqui sabe dar um nó como ninguém”, dirá a ex-namorada de René (Dalton Vigh). Pereirão botará sua habilidade com ferramentas em prática e amarrá a vilã com sua mangueira.

Assim como uma naja, a vilã se rastejará na frente da inimiga para tentar se soltar. “Me larga”, gritará, deseperada. “Pode começar a gritar por socorro. Se não você vai ficar a noite toda aí!”, dirá Griselda, rindo à toa.

