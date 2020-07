The Fugitive: série estrelada por Kiefer Sutherland ganha teaser

O Quibi, serviço de streaming mobile, divulgou o primeiro teaser de The Fugitive. Exclusiva da plataforma, a série estrelada por Kiefer Sutherland e Boyd Holbrook adapta para os dias atuais a história de O Fugitivo, popular série policial dos anos 1960.

Na trama, um ex-condenado (Holbrook) é falsamente acusado de realizar um atentado a bomba em uma estação de metrô. Logo, um investigador veterano (Sutherland) inicia uma intensa caçada ao suspeito com a intenção de capturá-lo o mais rápido possível.

Filme dividido em episódios

Previsto para estrear no Quibi no dia 3 de agosto, The Fugitive adota um formato diferente. No caso, a série será como um filme dividido em 14 curtos episódios. Assim, um capítulo inédito será lançado diariamente até o encerramento no dia 18 de agosto.

O roteiro da atração para o serviço de streaming foi escrito por Nick Santora, responsável por séries como Prison Break. Enquanto isso, os episódios da trama policial foram dirigidos por Stephen Hopkins (24 Horas).

Disponível no Brasil desde abril, o Quibi tem um plano de assinatura mensal de R$ 32,90. Vale destacar que o conteúdo da plataforma é exclusivo para dispositivos mobile. Bem como, não há opções para retransmitir para o computador ou televisão.

Imagem de divulgação de The Fugitive.Fonte: Quibi/Divulgação

Antigas e novas adaptações da trama policial

Como dito, The Fugitive traz para os dias atuais a trama da popular série de TV lançada em 1963. Imenso sucesso na sua época, ela também deu origem ao longa-metragem O Fugitivo (1993), estrelado por Harrison Ford e Tommy Lee Jones.

Curiosamente, em novembro do ano passado, a Warner Bros. revelou planos para uma refilmagem da produção dos anos 1990. No entanto, a nova versão não terá ligações com a atual projeto do Quibi.