The Old Guard: 4 perguntas sobre o possível próximo filme

Atenção! Este texto contém spoilers de The Old Guard.

The Old Guard chegou à Netflix no dia 10 de julho e se tornou uma das produções originais de maior sucesso do serviço de streaming. Com tanta popularidade, uma sequência já está sendo discutida, o que faz sentido, pela maneira como o filme termina.

Embora a protagonista, Charlize Theron, tenha informado que nada está definido, é bem provável que a Netflix anuncie um próximo capítulo em breve. A diretora Gina Prince-Bythewood lembrou que Greg Rucka, o autor das HQs que deram origem ao filme, “sempre imaginou a história, como uma trilogia. Eu sei para onde a história vai, e é bem legal. Então, é tudo sobre o público. Se eles querem ver mais, ainda há muita história pela frente”.

Mas o que faria parte dessa história que pode ser contada? Abaixo listamos algumas das perguntas que podem sugerir o caminho que a sequência deve seguir.

Como Quynh escapou?

Van Veronica Ngo em ‘The Old Guard’Fonte: IMDb/Reprodução

Provavelmente a principal pergunta deixada pelo filme, e que deve ser a motivação da sequência. Quynh conseguiu escapar do caixão de ferro onde havia sido aprisionada, e apareceu na cena final para Booker. Essa sequência curta pode sugerir que a personagem pode estar atrás de Andy e seu grupo, como a próxima vilã.

Além disso, o próximo filme também precisa explicar como ela conseguiu escapar do fundo do mar. E quais foram as consequências de ter ficado aprisionada por tanto tempo.

Por que Andy perdeu sua imortalidade?

Para que The Old Guard pudesse ter uma carga dramática mais intensa, era necessário oferecer algum risco à protagonista interpretada por Theron. E uma escolha foi fazer com que os imortais, com o tempo, perdessem a imortalidade. No final do filme, nós descobrimos que Andy não é mais uma imortal, embora ela continue lutando, mas afinal, o que fez com que ela perdesse a vida eterna?

Essa pode ser uma opção para que no próximo filme, ela passe o bastão de líder para outro membro do grupo. Por outro lado, também seria interessante ver Andy tentando se tornar imortal outra vez, para poder continuar atuando por mais tempo.

O que aconteceu em São Paulo em 1834?

Essa pode não ser a prioridade do próximo filme, mas com certeza seria legal para os fãs brasileiros do filme. Ao longo da história, diversas missões do grupo são apresentadas ou mencionadas, e uma delas aconteceu em São Paulo, no ano de 1834. O que fez com que o grupo decidisse aparecer por aqui? A missão deu certo? Eles tiveram outras missões em terras tupiniquins? Talvez nunca tenhamos essas respostas, mas seria interessante se a sequência decidisse nos contar o que aconteceu.

Quando The Old Guard 2 pode ser lançado?

Charlize Theron, Gina Prince-Bythewood e KiKi Layne em ‘The Old Guard’Fonte: IMDb/Reprodução

Essa não é uma dúvida que o filme deixa, mas é uma pergunta que todos os fãs estão se fazendo neste momento. Como Prince-Bythewood já destacou, história para mais dois filmes existem, mas quando a Netflix poderá lançar um novo filme? Isso pode depender mais das agendas da equipe do que da própria gigante do streaming.

Charlize Theron, por exemplo, deve trabalhar em outra sequência muito aguardada: Atômica 2, que pode ser lançada pela Netflix mesmo. Já Prince-Bythewood está se preparando para começar os trabalhos em The Woman King, estrelado por Viola Davis. Com a pandemia atrasando o início de novas produções, parece pouco provável que tenhamos uma sequência chegando ao catálogo antes do final de 2021 ou começo de 2022.