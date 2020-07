Thiago Carpini avalia desempenho do Guarani na retomada do futebol

Após o Guarani garantir uma vaga na semifinal do Troféu do Interior, o técnico Thiago Carpini avaliou o desempenho de sua equipe na volta do futebol após o período de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus.

Thiago Carpini apontou que as atuações recentes do Bugre foram abaixo do esperado. No entanto, o treinador ressaltou a importância da classificação nos pênaltis diante do Ituano.

“Infelizmente essa retomada não aconteceu do jeito que imaginávamos, a gente tem essa consciência e sabe que precisa evoluir. Mas é importante avaliarmos o desempenho como um todo. Estamos classificados para a semifinal do Troféu do Interior e vamos em busca do título. É uma competição importante para o campeonato no geral, na pontuação, questão financeira e ainda também serve de preparação para a Série B”, afirmou o treinador.

Em partida de 30 cobranças de pênaltis, o Bugre avançou para próxima fase do troféu do Interior. No tempo normal, Guarani e Ituano ficaram no empate em 1 a 1. Nas penalidades, Bugre ficou à frente no placar por 11 a 10. 📷 David Oliveira / Guarani FC pic.twitter.com/mhdQIIjiyj — Guarani FC (@oficialguarani) July 30, 2020

Agora, o Guarani se prepara para enfrentar a Inter de Limeira pela semifinal do Troféu do Interior. O confronto ocorre no próximo sábado, às 11h (de Brasília).

“Seguimos em frente e pensando sempre na evolução da equipe. Perdemos cinco peças importantes para o último jogo e terminamos com dois atletas da base em campo. Praticamente todo o nosso elenco tem participado dos jogos. Essa classificação foi importante para virarmos a página e seguirmos em frente”, concluiu Thiago Carpini.