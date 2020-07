Thiago Maia diz que elenco do Flamengo não percebeu nem foi avisado da saída de Jesus

Após conquistar seis títulos em um ano no Flamengo, o técnico Jorge Jesus deixou o clube. O português voltou a Portugal para assumir o comando do Benfica, uma decisão que, segundo Thiago Maia, acabou pegando o elenco Rubro-Negro de surpresa

Em entrevista à Fox Sports nesta quinta-feira, o volante falou que a equipe não percebeu indícios de que o treinador estava de saída nem foi comunicado pela diretoria.

Thiago ainda falou da possível chegada de Domènec Torrent

“O Mister em nenhum momento demonstrou que estava em dúvida. Sempre falava que ia ficar, que nunca tinha trabalhado com uma equipe como a nossa, porque deixou de ser um time e virou uma família. Toda vez que ele reunia a gente e falava algumas coisas sempre se emocionava, porque realmente dava para ver que ele gostava muito da gente e do Flamengo”, disse o jogador.

“Também não teve conversa com a diretoria antes. Só teve depois da saída, dizendo o que aconteceu, que ele tinha tomado a decisão. Mas nós não soubemos de nada antes e nem percebemos nada. O que eu sei é que o Mister gostava muito do Flamengo”, completou.

Thiago Maia ainda falou sobre a possível chegada de Domènec Torrent, principal candidato para substituir JJ. O atleta destacou que ainda não há nada oficial, mas torce para que ele seja contratado.

“Ainda não tem nada confirmado, mas se ele (Doménec Torrent) for o técnico, a gente vai ficar muito feliz. É um cara que tem um histórico muito grande, que chama título. A experiência dele com certeza vai ajudar muito a gente, assim como a gente vai ajudar ele também. Estou torcendo para que seja ele e que venha para agregar aqui no Flamengo”, declarou o volante.