Thomas arrasta Anna pelos cabelos e a obriga a voltar ao inferno · .

Após uma derrota nos tribunais, Thomas (Gabriel Braga Nunes) invadirá o palácio com uma tropa de choque para arrastar Anna (Isabelle Drummond) pelos cabelos de volta para o inferno em Novo Mundo. Para não ficar longe de sua herdeira, a professora de Português será obrigada a dividir o teto mais uma vez com o mau-caráter.

Em uma batalha judicial, a irmã de Piatã (Rodrigo Simas) conseguirá anular o seu casamento, mas o vilão encontrará uma brecha na legislação para deixá-la mais uma vez em suas mãos. “Vitória foi registrada pelo senhor Johnson e é sua filha perante a lei. Por isso, deve ficar sobre a guarda do pai”, anunciará o juiz que, anteriormente, terá dado ganho de causa à jovem.

Com medo de que o britânico machuque a criança, a protagonista não terá outra alternativa senão retornar para a residência do cúmplice de Domitila (Agatha Moreira) nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 29.

Armado até os dentes, o crápula chegará à Quinta da Boa Vista para buscá-la. “Alteza, senhores. Meu amor, está pronta para voltar para casa? Ora, vamos com isso. Entregue logo a minha filha”, debochará o antagonista de Gabriel Braga Nunes, cercado por mercenários.

Revoltado, Joaquim (Chay Suede) chegará a avançar contra o pulha, mas será impedido por José Bonifácio (Felipe Camargo). “Lembre-se do que conversamos”, pedirá a preceptora de Leopoldina (Leticia Colin), com uma carta na manga, antes de beijar o aventureiro na frente de todos.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Thomas (Gabriel Braga Nunes) chega com soldados à Quinta da Boa Vista em Novo Mundo

Guerra fria

Arrastada pelos cabelos até o sobrado, Anna manterá o sangue frio para se apossar da pintura deixada pelo seu pai, sir Edward Millman (Ney Latorraca). O quadro, na verdade, esconde as coordenadas para o galeão espanhol Rey del Mar que afundou na costa brasileira com um carregamento de ouro. “Boa tarde, senhora Johnson”, a cumprimentará Nívea (Viétia Zangrandi).

“Seja muito bem-vinda de volta a esse lar, Anna. Estou mais feliz do que imagina”, debochará Thomas ao trancar a porta com um imenso cadeado, num sinal claro de que ela novamente é sua prisioneira.

“Então aproveite, porque não vai durar. Vamos ver por quanto tempo você consegue me manter aqui”, desafiará a personagem de Isabelle Drummond no folhetim que a Globo reprisa depois de adiar a estreia de Nos Tempos do Imperador.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#22: Final do concurso promete emoções em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Além de acompanhar as notícias de Novo Mundo aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução