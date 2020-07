Tiago Nunes realiza treino tático de olho nas quartas de final do Paulistão

Nesta terça-feira, o Corinthians realizou mais um dia de atividades no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Após os atletas dedicarem o dia de ontem para recuperar a forma física, a comissão técnica corintiana organizou um treinamento tático e coletivo nesta tarde, com o comandante Tiago Nunes orientando os jogadores sobre movimentações e posicionamento.

O único desfalque dos treinos foi o atacante Boselli, que sofreu uma fratura no rosto. O argentino já recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia e agora repousa em sua casa. Por outro lado, Jô já está regularizado e já pode reestrear com a camisa alvinegra.

O Corinthians volta aos treinos nesta quarta-feira, para fechar a sua preparação para o duelo contra o RB Bragantino. A partida, que decide quem irá para a semifinal do torneio, será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio do Morumbi.