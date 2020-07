Ticiana Villas Boas negocia volta ao SBT após três anos de sumiço por escândalo · .

Ticiana Villas Boas está negociando sua volta ao SBT depois de passar três anos sumida por conta do escândalo envolvendo o marido. A apresentadora se afastou da TV desde o vazamento da delação premiada de Joesley Batista, em 2017. Após colocar fim ao “isolamento” pessoal, ela tem conversado com a emissora sobre a possibilidade de apresentar um programa. Além disso, Ticiana inaugurou há duas semanas uma loja de móveis.

As informações de que a apresentadora deseja voltar ao SBT são do jornalista João Batista Jr., da revista Veja. A ex-titular do Bake Off Brasil decidiu passar um tempo longe da TV pouco antes do início das gravações da terceira temporada do reality show de confeitaria. “Preciso me dedicar integralmente a cuidar da minha família e de mim”, declarou ela nas redes sociais na época do escândalo.

Em 2017, Ticiana sofreu ataques na internet após o vazamento da delação premiada de Joesley Batista. Ela foi criticada por seu estilo de vida glamouroso e teve sua credibilidade como jornalista questionada. Por isso, ela também se afastou das redes sociais nos últimos três anos, fazendo poucas publicações nesse período.

Em negociação com a Procuradoria-Geral da República, Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS, entregou uma gravação em que o então presidente Michel Temer aparecia dando aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

De acordo com o repórter João Batista Jr., Ticiana chegou a desabafar com as amigas e afirmou que o período de sumiço exigiu um alto preço para alguém acostumada a uma vida de luxo. Para se manter longe dos holofotes, ela parou de frequentar festas e reduziu as viagens por medo de ser hostilizada. Apenas aparecia em jantares discretos com um círculo bem restrito de amigos.

Empreendedora

A apresentadora voltou a atualizar seu Instagram com mais frequência recentemente, quando anunciou um novo projeto como empreendedora. Ela abriu uma luxuosa loja de mobiliário em São Paulo, a +55 Design, em sociedade com a amiga Tatiana Amorim.

Ticiane teria investido mais de R$ 10 milhões no empreendimento, que é assinado pelo arquiteto Arthur Casas. A loja vende peças exclusivas de nomes como Marcio Kogan e Guto Requena. De acordo com a reportagem da Veja, alguns sofás chegam a custar R$ 50 mil.

A previsão da ex-SBT era abrir o negócio em março, mas a pandemia do coronavírus (Covid-19) adiou os planos. Ela realizou uma inauguração virtual em junho, e a loja está aberta fisicamente com horário e público reduzidos, seguindo as orientações das autoridades em meio à pandemia.

A jornalista também usou as redes sociais para comemorar a reprise de Duelo de Mães no SBT, o último programa que apresentou antes de seu período de recolhimento.













