Ticiana Villas Boas volta ao Bake Off Brasil após três anos e substitui Nadja Haddad · .

Ticiana Villas Boas voltará ao Bake Off Brasil depois de passar três anos longe da TV por conta do escândalo envolvendo o marido, Joesley Batista. A apresentadora substituirá Nadja Haddad, que precisou se afastar do SBT após o marido, Danilo Joan, testar positivo para o coronavírus (Covid-19). Ticiana também assumirá o Bake Off Brasil – A Cereja do Bolo.

A jornalista já estava negociando sua volta à emissora de Silvio Santos antes mesmo da titular ser afastada. As informações de que a apresentadora assumirá o reality culinário foram dadas pelo jornalista Flávio Ricco, do portar R7, e confirmadas pela assessoria de imprensa do SBT ao ..

A jornalista vai começar a gravar como substituta da atração na próxima segunda-feira (20). Nadja ainda não tem previsão de retornar ao trabalho. Ela só deve voltar ao comando do Bake Off Brasil quando o marido estiver totalmente recuperado.

Recentemente, Ticiana usou as redes sociais para comemorar a reprise de Duelo de Mães na emissora, o último programa que apresentou antes de seu período de recolhimento.

Ticiana Villas Boas decidiu passar um tempo longe dos holofotes pouco antes do início das gravações da terceira temporada do reality show de confeitaria. Em 2017, ela sofreu ataques na internet após o vazamento da delação premiada de Joesley Batista. A apresentadora foi criticada por seu estilo de vida glamouroso e teve sua credibilidade como jornalista questionada.

Em negociação com a Procuradoria-Geral da República, Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS, entregou uma gravação em que o então presidente Michel Temer aparecia dando aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

Fora da TV, Ticiana inaugurou há algumas semanas uma luxuosa loja de mobiliário em São Paulo, a +55 Design. Ela teria investido mais de R$ 10 milhões no empreendimento.

Bake Off Brasil na pandemia

Com previsão de estreia para agosto, a sexta temporada do programa já iniciou as gravações tomando todos os cuidados necessários para evitar a contaminação pela Covid-19. Os 16 participantes tiveram que se submeter ao teste da doença e também enfrentar um confinamento de duas semanas em um hotel de São Paulo para poderem participar da competição.

Os confeiteiros selecionados fizeram a testagem para o coronavírus no ambulatório da emissora, sediada em Osasco (SP). Separados em grupos, eles estiveram no SBT em 23 de junho, uma terça-feira, e ocuparam toda a agenda matinal do centro de saúde.

Duas semanas depois, Nadja Haddad recebeu a notícia de que o marido foi contaminado pela doença. A apresentadora de 36 anos chorou ao comunicar a pausa nas gravações do Bake Off Brasil e informar o estado de saúde do parceiro, que é prefeito de Cajamar, interior de São Paulo.

“Eu estou negativa. Acabei de fazer o exame. Felizmente, não estou com o problema. Aqui olha: ‘não reagente'”, completou ela, ao mostrar seu exame. “Vou ficar afastada por alguns dias das gravações. Mas eu não estou com o problema. Felizmente não estou”, frisou a jornalista.

© 2020 . | Proibida a reprodução