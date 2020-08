Time da segunda divisão inglesa irá começar próxima temporada com 12 pontos a menos

Nesta sexta-feira, a Liga Inglesa de Futebol (EFL) anunciou que o Sheffield Wednesday começará a próxima temporada da Championship, a segunda divisão inglesa, com 12 pontos negativos.

O clube estava sendo investigado por “violar as regras de lucro e sustentabilidade” da liga e poderia até ser rebaixado caso a punição fosse aplicada nesta temporada – o Sheffield terminou em 16º, 9 pontos na frente da zona de rebaixamento.

Como a EFL decidiu aplicar a punição apenas na próxima temporada, a equipe seguirá na segunda divisão, mas começará 2020/2021 com 12 pontos a menos.

Estádio Hillsborough, do Sheffield Wednesday Mark Fletcher/MI News/NurPhoto via Getty Images

Em novembro, a equipe foi acusada de quebrar as regras na venda do Hillsborough, o estádio do clube, por 60 milhões de libras (R$ 410 milhões). O dinheiro da venda do estádio foi registrado no balanço da temporada 2017/2018 sendo que a venda só foi efetuada no ano seguinte.

Com isso, a EFL lançou uma investigação de uma comissão independente que julgou o clube culpado de violar as regras da liga e decidiu pela punição de 12 pontos.