Time feminino do Inter retorna aos treinamentos nesta terça-feira

Após mais de quatro meses realizando apenas treinos virtuais por conta da pandemia, o time feminino do Internacional vai voltar a treinar presencialmente. O clube anunciou que as Gurias Coloradas darão retomada às atividades nos gramados a partir desta terça-feira.

As jogadoras vão se reapresentar nesta segunda para realizarem testes rápidos de covid-19 e revisão laboratorial clínica. Após os resultados, no dia seguinte, as atletas treinarão no campo do Bertaco, na zona sul de Porto Alegre. Os protocolos de segurança adotados serão os mesmos da equipe masculina.

Coloradas estão em oitavo no Brasileirão Feminino A1

“Antes dos treinos cada uma será avaliada por sintomas, temperatura e saturação de oxigênio. Os treinos serão realizados em grupos pequenos, respeitando o distanciamento com atletas e comissão técnica devidamente paramentadas. Cada membro da equipe e comissão terá seu kit com máscara, álcool gel e garrafa para hidratação”, declarou Sohaila Younes, médica do futebol feminino do Inter.

Os treinamentos têm como foco a preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro A1, no dia 26 de agosto, contra o Flamengo, pela quinta rodada da competição. As Coloradas estão na oitava posição com oito pontos, quatro a menos que a líder Ferroviária.