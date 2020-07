Titanic: filme ganhará seu próprio jogo de tabuleiro

O clássico de James Cameron, Titanic, está prestes a ganhar um jogo de tabuleiro pela Spin Master Games, que recriará momentos icônicos do filme. Titanic: The Game colocará os jogadores em diferentes lugares do famoso navio, enquanto tentam salvar o maior número de passageiros possível.

Cada jogador poderá escolher um personagem do filme, como Jack, Rose, Cal e Ruth, e terá que colocar os passageiros do Titanic nos botes salva-vidas antes de a embarcação afundar. O mapa do jogo é formado por 36 peças, e a cada turno uma será virada para simular o navio afundando.

Titanic: The Game é um jogo competitivo e, para vencer, os jogadores somam pontos a cada passageiro salvo ou por meio de cartas específicas, que só podem ser usadas em determinados lugares do navio. Essas cartas servem para reproduzir cenas clássicas do filme, garantindo os pontos extras. No final, o jogador que tiver mais pontos e que conseguiu evitar o naufrágio vence o jogo.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet em cena do filme “Titanic”.Fonte: IMDb/Reprodução

Dos cinemas aos tabuleiros

Essa será a mais nova tentativa de usar um clássico do cinema para criar um jogo de tabuleiro. Em 2019, De Volta Para o Futuro e Tubarão ganharam versões que buscaram recriar alguns momentos icônicos dos filmes. Outras franquias, como O Poderoso Chefão, Star Wars e Alien, também já tiveram sucesso em adaptações nos tabuleiros.

Titanic: The Game será lançado no dia 1º de agosto.