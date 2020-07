Tony Ramos, Lima Duarte e Antonio Fagundes não serão demitidos · .

A Globo está mudando, demitindo artistas, cortando mordomias e renegociando supersalários. Mas ela não abre mão de manter atores, diretores e autores contratados mesmo que eles não estejam produzindo o tempo todo. Esse modelo, que reproduz o star system dos estúdios de Hollywood dos anos 1940, continuará, e atores veteranos como Lima Duarte, 90 anos, Tony Ramos e Antonio Fagundes, ambos com 71, não correm risco de ficarem desempregados, diferentemente do que do que foi veiculado recentemente por sites e colunistas de credibilidade duvidosa.

Segundo a Comunicação da Globo, os três têm contratos de longa duração. Lima e Tony Ramos já estão comprometidos com próximas produções, e Fagundes é um daqueles profissionais de que a emissora não abre mão. E eles não são os únicos. O . apurou que outros 12 atores veteranos vão passar ilesos pelo atual passaralho, que, só nos últimos meses, eliminou da folha de pagamento nomes como Stênio Garcia, Vera Fischer, José de Abreu e Miguel Falabella.

Os principais critérios para manter um ator contratado por longo período é a produtividade e a disponibilidade (quem recusa convites, perde pontos). O . submeteu a fontes bem situadas na emissora uma lista com 20 atores veteranos e questionou os riscos que eles correm diante da necessidade da emissora de cortar custos, acelerada pela pandemia do novo coronavírus.

Desses 20 nomes, dez estão em situação muito confortável, porque estão escalados ou reservados para próximas produções. É o caso de Fernanda Montenegro. A atriz de 90 anos vai gravar um episódio de Antes que o Amor Acabe, nova série de Jorge Furtado. Lima Duarte, com quem ela contracenou em O Outro Lado do Paraíso (2017), está confirmado na segunda temporada de Aruanas e também reservado para a nova novela de Gloria Perez, que no melhor cenário faz primeira apresentação em 2022.

Também está no elenco da trama da autora de A Força do Querer (2017) o igualmente veterano Ary Fontoura, 87 anos, que vem se reinventando nas redes sociais durante o isolamento social.

DIVULGAÇÃO/TV Globo

Fernanda Montenegro, Reginaldo Faria, Renata Sorrah, Marco Nanini e Nívea Maria: reservados

Marieta Severo e Reginaldo Faria estarão em novela

Um Lugar ao Sol, a novela de Lícia Manzo que substituirá Amor de Mãe na faixa das 21h, está assegurando o emprego de Marieta Severo, 73, e de Reginaldo Faria, 83. Marieta interpretará uma cozinheira que tem um restaurante de comida mineira e é avó da protagonista Andréia Horta, enquanto Faria vai viver um empresário, dono de uma rede de supermercados, e pai de Alinne Moraes.

Olho por Olho, texto de João Emanuel Carneiro que entrará no lugar de Um Lugar ao Sol, já tem reservados Gloria Pires, 56, Tony Ramos e Juca de Oliveira, 85. Na trama, Gloria será uma “vilã pérfida” que maltrata a filha cega, a ser vivida por Leticia Colin. Já Tony Ramos interpretará um empresário de “caráter duvidoso, amoral, envolvido em falcatruas, mas que preserva para a sociedade uma imagem ilibada”.

Na lista dos veteranos intocáveis pelo RH da Globo também estão Renata Sorrah, 73, reservada para Verdades Secretas 2, que Walcyr Carrasco escreve para o Globoplay; Nívea Maria, 73, escalada para Além da Ilusão, novela das seis prevista para substituir Nos Tempos do Imperador em 2021; e Marco Nanini, no elenco de Feira das Vaidades, trama que marcará a volta de Gilberto Braga à faixa das 18h em 2022.

Laura Cardoso, 92, Susana Vieira, 77, Antonio Fagundes, Irene Ravache, 75, e Francisco Cuoco, 86, por enquanto não estão escalados ou reservados para nenhuma novela, mas são considerados indispensáveis pela Globo.

Outros cinco veteranos da lista de 20 elaborada pela . não têm futuro garantido na Globo. Entre eles, está Osmar Prado, 72. Assim como ocorreu com Stênio Garcia, 88, em março, ele vai depender da reserva de seu nome por algum autor para conseguir renovar seu contrato.

(Colaboraram MÁRCIA PEREIRA, DANIEL FARAD e DANIELE AMORIM)

© 2020 . | Proibida a reprodução