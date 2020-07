Top Chef se inspira em De Férias com o Ex para criar intriga e botar fogo na cozinha · .

Único reality show gastronômico com confinamento na televisão brasileira, o Top Chef Brasil estreia nova temporada nesta quarta (15), na Record. Para botar fogo na cozinha, a produção do programa se inspirou em uma dinâmica já conhecida dos espectadores do De Férias com o Ex Brasil, reality de pegação da MTV: o Tablet do Terror.

Durante a coletiva virtual realizada com a imprensa na última segunda-feira (15), a Record apresentou alguns vídeos promocionais do reality show. Nas cenas, os chefs de cozinha estão confinados na mansão do programa e são convocados para uma dinâmica intitulada Torta de Climão.

“Gente, tem uma votação para a gente fazer. Torta de climão. Quem você acha que será o próximo eliminado?”, lê Marê Araújo, umas das competidoras do programa. “Puta merda”, responde Lara Carolina, chocada.

Na cena seguinte, Matheus Emerick comenta com os colegas de elenco: “Já botei na minha cabeça que eu não vou embora, não vou”. “A partir de hoje eu quero ir para todas as eliminações, todas”, afirma Bruno Alves no trailer.

Esses recados da produção também são peça-chave do programa de pegação da MTV. Sem uma figura humana para apresentar o formato, o Tablet do Terror exerce o papel de informar as próximas dinâmicas a serem executadas pelos jovens.

Na atual temporada, a ferramenta foi inclusive utilizada para eliminar Diego Poggetti, ex de Mina Winkel. No sexto episódio, o Tablet do Terror informou que os competidores precisavam escolher “quais colegas estavam dormindo no ponto durante essas férias”. Vale ressaltar que o trailer da Record não mostrou se a dinâmica realmente eliminará alguém ou se será utilizada apenas para gerar intriga.

A resposta para essa inspiração pode estar nos bastidores do reality gastronômico, que é dirigido por Chica Barros, funcionária da produtora Floresta. Ela também foi a diretora das primeiras temporadas do De Férias com o Ex, mas deixou o cargo no ano passado para se dedicar à competição da Record. A importância do confinamento do Top Chef foi ressaltada pela profissional na coletiva.

“Nessa temporada tem duas chefs que ficaram muito amigas dentro da casa, e o grande conflito é que elas não conseguem trabalhar juntas. Isso não apareceria se a gente não tivesse a casa para ver, o público só veria que elas não estão se dando bem. No programa, você consegue ver o motivo e o quanto vira um conflito na vida delas”, ressalta Chica.

Confinamento na pandemia

A produção do programa também destacou que mudanças serão feitas nas próximas dinâmicas. Os cinco primeiros episódios foram rodados antes da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e os trabalhos do resto da temporada só serão retomados na próxima semana.

Para voltar com a disputa, os cozinheiros que sobreviveram às primeiras provas enfrentarão um pré-confinamento, procedimento semelhante ao adotado pela Record em A Fazenda 12. Todos serão submetidos a diversas testagens e ficarão em quarentena até 25 de julho, data prevista para a retomada das gravações.

Além dos testes, a nova leva de episódios não contará com externas com a presença do público, como a prova filmada no Mercado Municipal de São Paulo antes da pandemia, e os cinegrafistas também foram removidos da mansão –apenas câmeras remotas (como as do Big Brother Brasil e de A Fazenda) serão usadas.

Mesmo com as novas regras, Felipe Bronze ressalta a importância do confinamento: “A convivência mostra, além das pessoas saindo do seu momento de pressão, uma compreensão que só o Top Chef tem em relação aos outros programas, que é o ser humano por trás do competidor. A gente vê as competições gastronômicas e o cozinheiro está pronto, a prova é aquela, o tempo é esse, valendo e acabou”.

“Você não sabe o que aconteceu, quem ficou pensando o tema de um jeito, quem vivenciou a emoção da prova passada. Se o cara dormiu mal, se brigou com alguém e teve um dia ruim. Às vezes, você assiste a uma competição gastronômica e não entende como um competidor que vinha tão bem escorregou feio e vice-versa. O Top Chef proporciona entender o ser humano por trás do cozinheiro”, completou.

A nova temporada do Top Chef Brasil terá 12 episódios, com 14 participantes disputando o prêmio de R$ 300 mil. Confira o trailer:

