Torcedor do Palmeiras suspeito de invadir e pichar a Arena Corinthians é identificado pela polícia

O torcedor do Palmeiras suspeito de invadir e pichar a Arena Corinthians na madrugada desta quarta-feira foi identificado pela polícia. Segundo o “Globoesporte.com”, que teve acesso ao Boletim de Ocorrência e aos áudios dos policiais, ele aparece nas câmeras de segurança do local.

No B. O. registrado no 65º DP de São Paulo, no bairro de Arthur Alvim, a invasão aconteceu à 00h14 desta quarta e foi registrada às 12h48 na delegacia. A polícia enviou uma equipe à casa do suspeito, que não foi detido, mas será investigado.

Quatro lugares da Arena foram pichados: gramado, traves, placas de publicidade e túnel de saída de emergência.

Em um dos gols, foi pichada a frase “Cássio frango” e, no gramado, “8 x 0”, em referência àquela que é a maior goleada do clássico, do Palmeiras sobre o Corinthians, em 1933.

Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, também se manifestou, por meio de suas redes sociais, e prometeu que o ataque não ficará impune.

Arena Corinthians foi invadida e pichada

“Acabo de receber a triste notícia de que nossa Arena foi invadida e depredada por vândalos palmeirenses. Não acreditamos na violência, futebol se ganha na bola. Passamos imagens pra polícia e fizemos BO. Garanto ao torcedor: esse ataque contra nossa casa não vai ficar impune”, escreveu o mandatário no Twitter.

A Arena Corinthians receberá nesta quarta-feira (22) o clássico entre Corinthians e Palmeiras, marcado para 21h30 (horário de Brasília), na volta do Campeonato Paulista.