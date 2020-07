Torcida do Atlético-MG compra boneco para Itair Machado no Mineirão, e ex-cartola do Cruzeiro ‘vê’ goleada do Galo

A goleada do Atlético-MG sobre o Patrocinense nesta quarta-feira foi ‘vista’ por um ‘torcedor’ ilustre na arquibancada: Itair Machado.

É isso mesmo, o ex-vice presidente de futebol do Cruzeiro foi um dos quase 2 mil rostos colocados sobre uma camisa do Galo no Mineirão.

Foto de Itair Machado na torcida do Atlético-MG Reprodução

Com os portões fechados, o clube vendeu bonecos personalizados para seus torcedores. O pacote é válido para três jogos e custou entre R$ 45 e R$ 130. Quem comprou, ainda receberá o totem para guardar de recordação.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Algum torcedor então teve a ideia de colocar a foto de Itair, marcado pelo rebaixamento do Cruzeiro para a Série B do Brasileirão, em um dos bonecos. E bem, ainda o receberá em casa após as três partidas.

O clube vendeu 1.982 pacotes, jogando para quase 2 mil ‘torcedores’ nesta quarta. Com isso, o Galo arrecadou cerca de R$ 92 mil.