Torcida protesta com cabeças de porco em CT de rebaixado do Italiano

Uma cabeça de um porco decepada foi encontrada do lado de fora do campo de treinamento da Spal-ITA, na quinta-feira. A equipe venceu apenas uma vez desde o reinício e foi recentemente derrotado por 6 a 1 em casa pela Roma, depois que o rebaixamento para a Série B do Campeonato Italiano foi confirmado.

Ao lado da cabeça do porco, havia uma faixa onde se lia: “Vá embora, porcos de Ferrara” – uma referência à cidade em que o clube está sediado.

“Não tenho problemas com protestos, mas há várias maneiras”, disse a presidente Valentina Ferozzi.

“Eu não sei quem foi quem deixou a faixa do lado de fora do CT, mas usar a cabeça decapitada de um porco pobre tem um gosto muito ruim e certamente não faz justiça à nossa base de torcedores”

A Spal teve uma ascensão meteóricaa após subir para o segundo nível em 2016 pela primeira vez em 23 anos e venceu a Série B na primeira tentativa.

Na elite, a equipe terminou a campanha em 17º lugar antes de terminar em 13º na temporada seguinte – quando venceu por 2 a 1 a campeã Juventus.

Balotelli durante jogo entre Brescia e SPAL, pelo Campeonato Italiano Getty Images

No entanto,a temporada 2019/20 foi desastrosa em campo, com o técnico Leonardo Semplici demitido e substituído por Luigi Di Biagio em fevereiro, que venceu apenas um de seus 14 jogos no comando com 11 derrotas.

A SPAL jogará ainda contra a Fiorentina pelo Italiano.