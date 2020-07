torcida vai ao CT após vexame, e protesto acaba com tiros

Um grupo de pouco mais de 20 torcedores do São Paulo foi até a porta do Centro de Treinamento do clube tricolor, no bairro da Barra Funda, Zona Oeste da cidade, para protestar depois do vexame da eliminação do Campeonato Paulista, com derrota para o Mirassol.

Horas depois do revés de 3 a 2 no Morumbi, sem público nas arquibancadas, os torcedores levaram suas cobranças ao CT e chamaram o time de Fernando Diniz de “amarelão”.

“Não é mole, não, estou cansado de time amarelão”, dizia um dos gritos. “Ô, ô, ô, muito respeito com a camisa tricolor”, cantaram em seguida, em um vídeo recebido pela reportagem.

Torcedores protestam em frente ao CT do São Paulo após derrota para o Mirassol Reprodução

Enquanto os torcedores cercavam a entrada do local, ainda a uma boa distância do portão para saída dos jogadores, por exemplo, diversas viaturas da Polícia Militar faziam a segurança.

Também em um vídeo recebido pela reportagem, foi possível ouvir três tiros já no final do ato, quando os torcedores já não estavam mais aglomerados perto do CT. Não é possível afirmar de onde partiram os disparos.

Dentro de campo, o São Paulo chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Mirassol, que perdeu 18 jogadores no total durante a pandemia do novo coronavírus e interrupção do Paulista. A equipe mandante buscou o empate em 2 a 2, mas acabou levando o terceiro, que decretou a queda.

Nas redes sociais, as duas maiores torcidas organizadas do clube se manifestaram, não poupando praticamente ninguém, do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, a jogadores (como Daniel Alves, Juanfran e Alexandre Pato) e o técnico Fernando Diniz.