Torrent acerta detalhes, assina na quinta e será técnico do clube

Domènec Torrent será o novo técnico do Flamengo. Os detalhes finais do contrato foram acertados nesta quarta-feira, e o espanhol de 58 anos assinará o vínculo na quinta.

As informações são de Mauro Cezar Pereira, comentarista dos canais ESPN, em seu blog no portal UOL.

O jornalista aponta que Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor-executivo do Flamengo, respectivamente, estão em Barcelona, a cerca de 102 km de Girona, onde está o futuro treinador do time rubro-negro. No encontro entre as partes na quinta ficará definido quando o espanhol viajará ao Brasil.

Segundo Mauro, Torrent irá ao Flamengo com três profissionais, sendo dois auxiliares e um preparador físico.

Torrent assinará até o fim de 2021 e terá seu primeiro trabalho no cargo desde o fim de 2019, quando encerrou sua passagem pelo New York City. Anteriormente, já havia comandado o Girona e sido assistente de Pep Guardiola no Barcelona, no Manchester City e no Bayern de Munique.

No clube alemão, ele teve contato direto com Rafinha. Em recente participação no Resenha ESPN, o lateral-direito encheu o ex-auxiliar de elogios.

“O Dome, eu falo até assim porque eu tenho uma intimidade legal com ele. Foram três anos que trabalhamos juntos no Bayern, depois ele foi para o City com o Pep (Guardiola). É aquela história, ele é da escola do Cruyff, né? É um cara que sabe tudo mais um pouco de bola. No Bayern os treinamentos quem dava era ele, o Guardiola ficava só corrigindo e tal. É um cara que dispensa comentários, eu conheço bem e falar com propriedade porque é um cara com quem eu trabalhei, não só eu, né? Ele fez muita gente no Bayern crescer muito. E agora ele está de primeiro treinador, aí não tivemos mais contato. Mas o tempo que trabalhamos juntos dispensa comentários”, afirmou Rafinha.

Antes de Torrent, os cartolas rubro-negros se encontraram com o espanhol Fernando Hierro, que dirigiu a Espanha na Copa do Mundo em 2018, e os portugueses Carlos Carvalhal e Jose Peseiro. Outros nomes especulados, como Leonardo Jardim e Marco Silva, acabaram descartados.