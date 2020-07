Torrent impressiona Flamengo por querer manter ‘legado’ de Jorge Jesus e está a detalhes de acerto

O Flamengo falou com ao menos quatro profissionais até chegar ao nome do provável substituto de Jorge Jesus. Domènec Torrent, de 58 anos, tem acordo encaminhado para um contrato até dezembro de 2021 e provavelmente será anunciado pelo clube nos próximos dias.

Um dos motivos que fizeram o rubro-negro avançar na negociação foi a imagem positiva deixada pelo ex-auxiliar de Pep Guardiola nas duas conversas que teve com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel.

Torrent impressionou os cartolas não só pelo conhecimento de futebol e a experiência no dia a dia, comandando treinos, mas também pela disposição de manter o trabalho de Jorge Jesus, campeão carioca, brasileiro e da Copa Libertadores. As informações são do comentarista da ESPN Mauro Cezar Pereira.

O técnico jantou com os dois cartolas do Flamengo no sábado, em Madri, e depois teve uma conversa por videoconferência. No papo, discutiram métodos de trabalho de Torrent, que está sem clube desde que deixou o New York City em novembro, e também o projeto do clube.

Domènec Torrent durante partida do New York City Getty Images

O acordo entre o espanhol e o Flamengo está amarrado, restando pequenos detalhes contratuais a serem acertados. Domènec Torrent está em Girona, cidade na região de Barcelona. Marcos Braz e Bruno Spindel devem viajar ao local até quinta-feira para preparar o anúncio oficial.

Além do ex-auxiliar de Guardiola, os cartolas rubro-negros se encontraram com o espanhol Fernando Hierro, que dirigiu a Espanha na Copa do Mundo em 2018, e os portugueses Carlos Carvalhal e Jose Peseiro. Outros nomes especulados, como Leonardo Jardim e Marco Silva, acabaram descartados.