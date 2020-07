Torrent perto do Flamengo, NBA de volta e vexame do São Paulo

O DIA PROMETE!

Chega mais para saber tudo que está acontecendo aqui no ESPN.com.br.

Será que hoje o Flamengo volta a ter um treinador?

E a NBA está de volta!

Pelas quartas-de-final do Paulistão, o São Paulo sofreu um vexame e foi eliminado pelo Mirassol:

ABRE ASPAS

“Jogamos com uma apatia que não podíamos ter jogado”, Fernando Diniz, treinador do São Paulo

VOCÊ VIU?

NESTE DIA

Em 1930, há 90 anos, acontecia a final da 1ª Copa do Mundo da história. No Estádio Centenário, em Montevidéu, o Uruguai venceu a Argentina por 4 a 2 e se sagrou campeão. Os gols uruguaios foram de Pablo Dorado, José Pedro Cea, Santos Iriarte e Héctor Castro; os argentinos marcaram com Carlos Peucelle e Guillermo Stábile.

Gol do Uruguai na final da Copa do Mundo de 1930 Getty Images

NA TV!

Ainda não decorou a programação provisória? Todos os programas direto de casa!

10h50 – ESPN Brasil – SportsCenter

12h00 – ESPN Brasil – BB Debate

14h00 – ESPN Brasil – Futebol no Mundo

17h15 – ESPN Brasil – Futebol na Veia

20h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

23h30 – ESPN Brasil – Linha de Passe

Cine & Séries

Mais duas produções clássicas do cinema estão disponíveis para você no nosso catálogo. Assista aos filmes “Lance Livre” e “Son of Flubber” quando e onde quiser no ESPN App!

Eventos ao vivo

8h55 – ESPN Brasil – Guangzhou R&F x Guangzhou Evergrande

15h00 – ESPN2 – St. Jude Invitational de golfe (primeira rodada)

15h40 – ESPN Brasil – Championship: Fulham x Cardiff

21h00 – ESPN – MLS is Back: Philadelphia Union x Sporting Kansas City

23h00 – ESPN2 – WNBA: Connecticut Sun x Los Angeles Sparks

Você também pode ver todos estes eventos no ESPN App!

*horários de Brasília