Torrent sai de conversa com ‘coisas bem encaminhadas’ e espera contratos para decidir futuro

Domènec Torrent conversou com Marcos Braz e Bruno Spindel novamente nesta terça-feira. Depois de um jantar no fim de semana, o ex-auxiliar de Pep Guardiola voltou a ouvir a dupla de dirigente do Flamengo, por telefone, e saiu com “as coisas bem encaminhadas”, segundo apurou a reportagem da ESPN.

Um ponto importante mudou desde o último sábado, quando aconteceu o primeiro encontro: o técnico português Carlos Carvalhal, na frente de Torrent na lista de prioridades rubro-negras para suceder o compatriota Jorge Jesus, acertou com o Braga.

A conversa por telefone ainda não foi definitiva. Torrent, porém, já espera que o Flamengo lhe envie os contratos para serem analisados por seu estafe. “Se tudo caminhar em termos econômico e esportivo, as coisas estão bem encaminhadas”, segundo uma fonte.



Uma das preocupações do ex-treinador do New York City FC é a situação do COVID-19 do Brasil, algo que também pesará em sua decisão, que pode ser tomada ainda nesta terça.

Torrent está em Girona, na Espanha, enquanto o vice de futebol e o diretor executivo do Flamengo, em Lisboa, em Portugal. Uma nova conversa deve acontecer nesta noite no horário europeu, fim de tarde no Brasil.

Segundo Mauro Cezar Pereira, comentarista dos canais ESPN, o espanhol já tem dois nomes para sua provável comissão técnica, como auxiliares: Jordi Guerrón (ex-auxiliar de Pablo Machin no Sevilla) e Jordi Gris (trabalhou na Índia, morou por dois anos no Brasil, fala português; atuou na equipe de Guardiola e auxiliou Domènec Torrent em Nova York).