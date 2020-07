Tottenham lança uniformes para a próxima temporada

O Tottenham lançou a linha de uniformes para a temporada 2020/2021. O design das novas camisas tem o objetivo de juntar as tradições do clube inglês com os modelos mais modernos.

O primeiro uniforme é predominantemente branco, com blocos azuis na altura dos ombros. Outro detalhe está na gola, que tem um decote em V e uma linha amarela.

Já a segunda camisa do Tottenham tem a cor verde escura e conta com listras laterais e detalhes em neon rosa e amarelo. Diferente do uniforme branco, este tem gola redonda.

Ao falar sobre os novos uniformes, o atacante Harry Kane aprovou ambas as camisas: “Eles estão ótimos! A camisa Home (primeiro uniforme) tem aquele Spurs distinto, com um visual moderno, graças a todos os toques especiais. No kit Away (segundo uniforme), esse tom de verde é uma nova cor que nos cai muito bem, e os pequenos detalhes também fazem uma grande diferença”.