Tottenham x Arsenal | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Baixas nos dois rivais

Informações adicionais: A equipe de José Mourinho chega para este compromisso com três ausências confirmadas e uma dúvida. Foyth e Tanganga estão fora por lesão, enquanto o volante Eric Dier cumpre seu segundo jogo de suspensão e também não poderá enfrentar o rival Arsenal. A incógnita fica a cargo do atacante Dele Alli, que perdeu a última partida por conta de uma lesão muscular. Sua participação no clássico é considerada improvável.

Informações adicionais: Os Gunners seguem lidando com uma lista longa de baixas por motivos clínicos: Leno, Chambers, Marí e Gabriel Martinelli estão lesionados, sem previsão de retorno aos gramados. Guendouzi também desfalca o time nesta rodada, por motivos desconhecidos. Özil é dúvida por conta de um problema nas costas, enquanto Nketiah cumpre suspensão após ser expulso na partida de meio de semana contra o Leicester.

Tottenham

Bournemouth 0 x 0 Tottenham (09/07)

Tottenham 1 x 0 Everton (06/07)

Sheffield United 3 x 1 Tottenham (02/07)