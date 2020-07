Tottenham x Everton | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Brasileiro confirmado para o jogo

Informações adicionais: Após viver um verdadeiro pesadelo com lesões antes da paralisação do calendário, José Mourinho pode respirar um pouco mais aliviado neste quesito. As únicas baixas confirmadas em seu plantel são Tanganga e Juan Foyth, ambos no departamento médico. Dele Alli, que sentiu um pequeno problema durante a semana, deve ter condições de jogo e iniciar como opção no banco de reservas.

Informações adicionais: Assim como Mourinho, Carlo Ancelotti também chega para esta partida com seu elenco quase completo à disposição. Richarlison, que sofreu uma pancada na rodada passada, está bem e vai pro jogo. Walcott e Sidibé seguem como únicos desfalques dos Toffees, mas estão em franca recuperação e devem reforçar a equipe nas rodadas finais da competição.

Everton

Everton 2 x 1 Leicester City (01/07)

Norwich City 0 x 1 Everton (24/06)

Everton 0 x 0 Liverpool (21/06)