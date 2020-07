Tragédia familiar faz Arthur se reaproximar de Carolina · .

Uma tragédia será capaz de promover uma trégua entre Carolina (Juliana Paes) e Arthur (Fabio Assunção) em Totalmente Demais. Após se afastar do agente por ciúme de Eliza (Marina Ruy Barbosa), a jornalista aceitará o apoio dele para enfrentar o sofrimento de ver sua irmã, Dorinha (Samantha Schmütz) em coma por causa de uma cirurgia plástica mal-sucedida.

A insegurança e o ciúme doentio fizeram com que a irmã de Carolina tomasse uma decisão extrema de modificar o corpo. Se sentindo culpada pelo problema da irmã, a diretora da revista de moda acompanhará o tratamento dela no hospital e receberá dará várias patadas em Arthur por telefone.

Em seguida, ela abrirá a guarda e decidirá desabafar sobre o drama familiar. “Ela resolveu fazer um implante de silicone. Entrou no primeiro muquifo que achou e deu tudo errado. Ela está em coma. Só que eu não sei quando ela volta, se ela volta”, dirá a rival de Eliza.

Comovido, o personagem de Fabio Assunção se oferecerá para encontrar a ex-namorada, mas ela não aceitará. O agente, então, aparecerá de surpresa no hospital e deixará clara sua intenção de apoiar Carolina.

“A gente pode brigar, ficar de mal, se odiar, mas eu nunca vou te abandonar. Ainda mais numa hora dessas. Eu quero e vou ficar do seu lado”, dirá Arthur, determinado, na cena prevista para ir ao ar no capítulo desta terça-feira (14).

